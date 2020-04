Presidente Vizcarra señaló que no tenía sentido mantener la restricción de tránsito por género

Durante el día 26 del estado de emergencia decretado por el gobierno a causa del coronavirus, el mandatario Martín Vizcarra –desde Tumbes- realizó su pronunciamiento diario en donde comunicó que se anulaba la medida de restricción de tránsito por género que había instalado hace algunos días, como medida de prevención ante el avance del coronavirus en el país.

El jefe de Estado indicó que las medidas que adopta el Ejecutivo para hacerle frente a la pandemia tienen como uno de sus fines, evitar a toda costa la aglomeración de personas y así impedir que el COVID-19 se propague en la población. No obstante, cuando alguna de estas decisiones no tiene los resultados previstos, no tienen sentido mantenerlas.

“Como pueden haberse dado cuenta, esa distinción en días de la semana para hombres y para mujeres se ha dejado sin efecto, porque siempre somos claros y directos con la población. Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar: que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse”, manifestó Vizcarra desde Tumbes.

“Cuando tomamos una medida que no logra ese efectivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla. Por consecuencia, ratificamos el concepto inicial del estado de emergencia, que, para lo estrictamente necesario, cuando haya urgencia, cuando haya una real necesidad, puede salir una persona (por familia) independientemente de su género”, agregó el mandatario.

Se eleva a 5.897 la cifra de casos positivos en el país

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que la cifra de infectados por coronavirus se elevó a 5.897, luego que ayer se contabilizaran 5.256 resultados positivos. Del total de muestras aplicadas que asciende a 56.681, 51.684 fueron negativas. La cifra de fallecidos alcanzó las 169 víctimas. Este anuncio lo hizo desde la región Tumbes, hasta donde llegó en compañía de los ministros de Salud y Defensa.