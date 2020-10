Este domingo, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo brindó una entrevista televisiva y se pronunció sobre los audios y las investigaciones que la Fiscalía realiza por el caso Richard Swing.



“Que todo se investigue. Soy el primer interesado y me he ofrecido. No necesariamente voy a esperar al 29 de julio, si antes la Fiscalía quiere alguna aclaración, estoy a total disposición. Puedo dar información para aclarar. Me someto a la investigación, podría decir que ni siquiera quiero declarar, está bien, no me pueden acusar por el cargo que ostento, pero sí puedo dar las declaraciones que quieran”, dijo en entrevista con Latina.

También el presidente del Perú indicó que su familia ha sido uno de sus principales fuentes de apoyo durante estas últimas semanas. “Felizmente que tengo a una familia muy bien constituida y eso es mi mayor fortaleza. Mi esposa, mis 4 hijos y mis dos nietos. Duermo tranquilo, solo 5 horas diarias, pero muy bien dormidas”.

Además, se pronunció sobre los personajes que fueron detenidos en la semana, en el marco de las investigaciones acerca de las presuntas contrataciones de Richard Swing.

“Me da pena ver como se manchan honras. Estas 9 personas tienen familias. El director del Gran Teatro Nacional, la jefa de recursos humanos del Ministerio de Cultura, no entiendo qué tiene que ver ellos, que los priven de su libertad, que es lo más preciado que tienen las personas”, agregó.

También aclaró que él no ha recomendado ni a Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, ni a nadie, para que ocupe un cargo público. “Los ministros nuevos y anteriores pueden dar fe de ello”.