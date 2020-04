Presidente Vizcarra anunció “segunda fase” de la lucha contra el coronavirus para junio

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se sinceró con la población, luego de alargar el tiempo de aislamiento social que vive el país, al señalar que el Gobierno tienen entre manos una estrategia que implicará un gran sacrificio de parte de la población y que no será inmediata. Adelantó que la segunda fase recién iniciaría en junio.

En este sentido, el jefe de Estado señaló que en el corto plazo se dará un seguimiento de las cifras que nos deja el avance del coronavirus en el país hasta el 26 de abril, luego de ello – de mantenerse las cifras positivas que se vienen manejando – se tiene programado un retorno progresivo de trabajadores de ciertos sectores productivos, pero aclaró “que las cosas no regresarán a la normalidad” total todavía en esta etapa.

Luego de ello, para junio el Gobierno tiene contemplado iniciar una segunda etapa, donde las personas podrán ir saliendo más a las calles a cumplir con sus labores, pero no todavía alcanzando una normalidad al 100%: “vamos a salir después de dominar la enfermedad para que no tome niveles insospechados, tendremos que reactivar el país, pero todos vamos a tener que ceder algo. Necesitamos dialogo entre todos, dialogo económico, político; para poco a poco tratar de superar esto”.

En este sentido, el presidente Martín Vizcarra adelantó que después de julio se irá retornando poco a poco a la normalidad, siempre con el permanente control ante un posible rebrote de la enfermedad de la magnitud que hoy afrontamos. Señaló que la meta es dejar el país reactivado para el 2021, para que los peruanos puedan acudir a las urnas libremente a elegir al nuevo presidente de la República, en la que reiteró que “no será candidato”.

Por otro lado, señaló que el Gobierno sigue luchando con sus expertos e investigadores por buscar avances que nos permitan controlar la enfermedad, pero adelantó que difícilmente se tenga la cura antes de fin de año: “todos los días me llegan supuestas curas para el Covid-19, pero no están verificadas. Debido al corto tiempo en el que viene afectado esta pandemia, no hay cura, pero sí paliativos. Los científicos están trabajando arduamente”.