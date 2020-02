Presidente electo de Uruguay Luis Lacalle no quiere a Maduro en su toma de mando

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cargó contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al llamarlo “dictador” y al afirmar que su “decisión personal” es que el líder chavista no asista a su ceremonia de asunción el próximo 1 de marzo.

“No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión”, señaló Lacalle Pou en diálogo con Radio Universal.

Sin embargo, aclaró que eso no afectará el comercio de Uruguay con Venezuela, dado que la situación con ese país ya estaba “bastante complicada”.

En ese sentido, el mandatario electo adelantó que en la ceremonia tampoco habrá representantes de los regímenes de Cuba y Nicaragua.