Presidente del JNE descartó que se vaya a anular los resultados de las elecciones 2021

Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), descartó este viernes que los resultados de las elecciones 2021, en las que Pedro Castillo ganó la presidencia de la República, se vayan a anular. Además, señaló que en la institución que preside no se ha cometido ningún delito electoral, como dio a entender Zamir Villaverde.

“En el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha obrado con irregularidad ni se ha cometido delito electoral alguno […] Es probable (que haya sectores que busquen que las elecciones municipales se hagan con un JNE deslegitimado) Lo que no puede ocurrir es que se anulen los resultados electorales. Eso no va a pasar”, señaló Salas Arenas en Ideeleradio.

Además, precisó que hay quienes buscan ‘armar un tinglado con piezas sueltas, raras, para poder involucrar a (alguien)y decir, aquí hay sospecha’

SOLICITAN A FISCALÍA INVESTIGUE DENUNCIA DE VILLAVERDE

El pasado miércoles, en diálogo con Exitosa, Jorge Salas Arenas rechazó las acusaciones de Zamir Villaverde e indicó que ha solicitado -mediante un oficio- al fiscal de la Nación que investigue “estas denuncias calumniosas”.

“Hemos pedido a la fiscalía de la Nación que investigue las denuncias calumniosas de Villaverde [….] Él ha tomado un derrotero complicado. Ha mal leído un libreto que le dieron para que diga lo que dijo”, señaló Salas Arenas.

