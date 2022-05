Presidente de México pidió a Joe Biden no excluir a ningún país de Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles en junio próximo, reveló este lunes el mandatario.

López Obrador dijo haber hecho ese llamado durante un diálogo telefónico que mantuvo con Biden el viernes, en el que abordaron la crisis migratoria en la frontera y la cita regional. Asimismo, no aludió a ningún país en particular, pero hace una semana Cuba denunció que Washington la excluyó de los preparativos de la cumbre, que tendrá lugar del 8 al 10 de junio.

“Le planteé al presidente Biden que si va a haber Cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie”, señaló el gobernante de izquierda en su conferencia matutina.

También puedes leer | Francia sacrifica 16 millones de aves por epidemia de gripe aviar

La Casa Blanca desconoce al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y mantiene fuertes diferencias con el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega.

En diciembre pasado, Joe Biden celebró una Cumbre por la Democracia de la que quedaron excluidos Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, a cuyos gobiernos acusa de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.

López Obrador dijo también que sugirió a Biden girar una “invitación abierta” y que “el que no quiera ir, no vaya”, por lo que el presidente estadounidense “quedó en que lo va a pensar”. Según un portavoz del Departamento de Estado, aún no se han “cursado” invitaciones para la cumbre.

Más en Exitosa