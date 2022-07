Presidente de la FPF se habría reunido tres veces con Marcelo Bielsa para ofrecerle el cargo de técnico de la Selección

Marcelo Bielsa, no descarta dirigir a la Selección Peruana y por esa razón se habría reunido tres veces con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, quien hace unos días reveló que ha sostenido diálogos con algunos entrenadores.

“He conversado con varios técnicos. No voy a revelar nombres de las personas con las que he hablado en los últimos dos o tres días. No puedo decirte que con alguno he tenido una conversación muy amplia”, afirmó el dirigente. Tras ello, el periodista deportivo Pedro García indicó en el programa “Al ángulo” que Bielsa, habría tenido más de un acercamiento con Agustín Lozano.

“Desde Chile me contaron, de primerísima mano, ponle la firma, si quieres apuesta plata. Lozano se ha reunido, en 3 oportunidades en vía zoom, con Marcelo Bielsa. La reunión se dio y por qué en Chile, porque ahí vive el secretario de Bielsa. Mi contacto de Chile me hace ver que el contacto se produjo y que ha habido hasta 3 reuniones con el mismo Bielsa”.

Luego en seguida, Pedro García agregó nuevos detalles. “¿Qué es lo interesante? Que cuando Bielsa te dice que no, te lo dice a la primera. Si hubo 3 reuniones es porque hubo oídos e intercambio. La estrategia, según lo que conozco, no era ofrecerle una plata porque Bielsa es multimillonario, no le interesa el tema de la plata. Lo más importante fue ofrecerle un proyecto y por ahí fue la conversación. Con plata no lo enamoras a Bielsa”.

