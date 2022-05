Presidente de Ecuador dice que vendió avión presidencial a Colombia, pero Iván Duque lo niega

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo este martes que su gobierno vendió a Colombia un avión Embraer y que el pago se concretará esta semana, pero su par, Iván Duque, negó toda la transacción.

“Hemos vendido el avión Legacy Embraer brasilero (…) Se lo hemos vendido al Estado colombiano”, dijo Lasso durante una entrevista con periodistas locales, congratulándose por una transacción “absolutamente transparente”.

El mandatario, un exbanquero de derecha que el martes cumple un año en el poder, añadió que esta semana su gobierno entregará la aeronave, un Legacy EMB 135-BJ, a Colombia y recibirá por ella ocho millones de dólares.

Lasso, de 66 años, había hecho de la venta de uno de los dos aviones que están a su servicio, una promesa de su campaña por considerarlo muy oneroso para las castigadas finanzas públicas y en agosto pasado ordenó la búsqueda de compradores.

Pero el presidente colombiano, Iván Duque, negó la adquisición de la aeronave ecuatoriana, y subrayó que esa decisión la dejará al próximo gobierno, que asume el 7 de agosto.

Duque admitió a periodistas que su gobierno ha mantenido negociaciones con Ecuador por la venta de un avión. “Pero quiero ser enfático: no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno”, añadió.

Además de esa aeronave fabricada por la brasileña Embraer, la presidencia de Ecuador cuenta con un avión Falcon7X de la francesa Dassault. Los dos aviones presidenciales fueron adquiridos durante el gobierno del mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017).

