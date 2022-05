Presidente de Conveagro sobre Óscar Zea: “Deja un sector paralizado, su gestión ha sido nefasta”

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, criticó la gestión del ahora ex-ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, catalogándola como “nefasta” e indicando que deja atrás varias obras inconclusas.

En plática con Jesús Verde, en la edición especial de ‘Hablemos Claro’, Cárdenas hizo un breve análisis del trabajo que realizó Zea, quien ahora será suplido por Javier Arce Alvarado, indicando que no entendió la grave necesidad por la que pasaba el sector agrario.

Asimismo, señala que el insulto de “mequetrefe” del que fuera victima por parte del ex-ministro viene desde el no tener capacidad de aceptar preguntas por parte de alguien que sí conoce sobre lo que necesita los trabajadores.

“Se deja un sector paralizado, han descabezado todo el ministerio. La gestión del señor Zea ha sido verdaderamente nefasta, más allá del altercado que hemos tenido, principalmente de esta falta de respeto de este profesor que no acepta cuestionamientos técnicos bien planteados, porque entendíamos que lo que se estaba haciendo no va de acuerdo a la necesidad, no comprendió el estado de emergencia en que está la agricultura nacional y no hemos podido resolver temas importantísimos para los agricultores, como el tema del fertilizante que se tenía que traer desde los primeros meses”, dijo el director.

“Dijo 15 días, dijo 940 millones, luego dijo 600, al final terminamos en 300 con una medida ya inoportuna de muy escaso alcance. Verdaderamente no reconocen el Perú agrícola, ganadero, no están reconociendo el momento difícil que vive la población porque no accionan con medidas de solución, principalmente porque no conocen”, añadió.

Con respecto al nuevo ministro Javier Arce, Cárdenas explica que su elección lo tomó por sorpresa, principalmente porque no lo conoce, a pesar de ser natural de Arequipa, al igual que él. En ese sentido, el presidente de Conveagro anuncia que estudiará su perfil.

