Presidente de comunidad de Fuerabamba a Aníbal Torres: “Nos duele que nos tilden de secuestradores”

En entrevista para Exitosa, Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, respondió al premier Aníbal Torres, quien ayer indicó que no acudió a la mesa de diálogo en Cotabambas para solucionar el conflicto de Las Bambas por temor a un posible secuestro.

“Nos duele que nuestras autoridades nos tilden de secuestradores, nos duele como Las Bambas nos ha masacrado. Ahorita, nuestros hermanos están hospitalizados y nadie dice nada“, lamentó Vargas.

El presidente de la comunidad también aseveró que “no es la primera vez” que el premier ofende a los campesinos, pese a que la comunidad ha expresado su voluntad de que la mina Las Bambas continúe laborando, pero que antes cumpla sus compromisos.

“En Cotabambas no somos secuestradores, somos gente que vivimos del campo, de la agricultura y de la ganadería. Lamentamos su mensaje, no es la primera vez que se burla del campesinado, de la gente que ha apostado por la minería. Es lamentable escuchar a nuestras autoridades. ¿En quién vamos a confiar si nuestras autoridades nos dan la espalda?”, agregó.

Edison Vargas también pidió el apoyo del Gobierno para que atiendan a los comuneros que resultaron heridos durante el desalojo de manifestantes que se encontraban acampando en los predios de la mina Las Bambas el pasado 27 de abril.

Asimismo, esperan que el Poder Ejecutivo se comprometa a buscar una salida con los representantes de MMG Las Bambas para buscar una salida al conflicto.

“Tiene miedo venir el señor Aníbal Torres a esta comunidad. Entonces, ¿Por qué no puede plantear salidas que beneficien a ambas partes? Eso espera la comunidad”, sostuvo.

Declaraciones

Como se recuerda, el titular del Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mencionó en el Congreso de la República que no acudió a la reunión con los comuneros por miedo a un eventual secuestro.

“Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad cuáles son sus necesidades, pero la comunidad se niega y quieren que yo vaya en donde están levantados. ¿Qué vaya para que me puedan secuestrar? No pues. Por más que consideran que no soy inteligente, un poquito de inteligencia debo tener”, dijo Torres Vásquez durante la sesión de interpelación.

