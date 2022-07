Presidente de Anitra desmiente al MTC: “En ningún momento hemos firmado esa acta mentirosa”

En entrevista para Exitosa, el Presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, desmintió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que informó ayer que su gremio fue uno de los que firmó el acuerdo con el Gobierno y se comprometió a levantar la medida de paro.

“Rechazo lo dicho por el ministro (Juan Barranzuela). Nosotros no hemos levantado ninguna medida de fuerza”, dijo en el programa Informamos y Opinamos. “Nosotros sí estamos participando del paro y en ningún momento hemos firmado esa acta mentirosa“, aseveró.

Las declaraciones de Valeriano se dan luego que el MTC informara a través de su cuenta de Twitter que los gremios del servicio de transporte urbano de Lima y Callao que firmaron el acta de acuerdo con el Ejecutivo y que no participarán en el paro son “Coordinadora de Transporte Urbano, Anitra, Aemus, Conecsa, Conet y Asestraca”.

No obstante, Valeriano aclaró que al menos tres de los gremios mencionados no firmaron el acuerdo con el Gobierno. En esa línea, cuestionó que el ministro Juan Barranzuela señalara que el 70 % de transportistas no está acatando el paro.

“Estoy en desacuerdo con lo que ha dicho el ministro, yo creo que es una forma de desestabilizar nuestro pliego de reclamos. No hemos firmado ningún acta y rechazo lo dicho por el señor ministro”, reiteró.

“Nos veremos en la necesidad de incrementar el costo de pasajes”

En otro momento, el presidente de Anitra recordó que, durante la gestión del exministro y hoy prófugo de la justicia, Juan Silva, ya se habían firmado una serie de acuerdos. No obstante, consideró que el Gobierno no está cumpliendo los ofrecimientos pese a que los requerimientos son los mismos.

“Queremos una solución concreta. El perjudicado directo es el público usuario. Si no hay solución, nosotros nos veremos obligados a aumentar el costo del pasaje“, advirtió.

Indicó que este aumento podría tratarse de S/ 1.20 adicional al pasaje regular.

