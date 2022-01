Presidente Castillo: “Vladimir Cerrón no tiene ninguna influencia sobre mis nombramientos”

El presidente Pedro Castillo, en entrevista con un medio internacional, negó que exista alguna injerencia con el líder de Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, en el nombramiento de funcionarios del Ejecutivo ligados al partido oficialista.





“No ha tenido que ver acá el señor Vladimir Cerrón (en los nombramientos). Nos ha sugerido siempre. (Me reuní recientemente con él), como lo hago con cualquier secretario, con cualquier partido. Acá no hay una barrera, acá no hay una valla, no solamente de Perú Libre, de centro, de izquierda, sino con todos”, aseveró el mandatario a CNN en Español.

Del mismo modo destacó que hoy es el presidente de todos los peruanos y que no existe influencia en sus nombramientos. “Hoy soy el presidente de todos los peruanos. (Vladimir Cerrón) no tiene ninguna influencia sobre mis nombramientos”, agregó.





Por otro lado, hizo un llamado a los partidos de oposición en el Congreso de la República y los invitó a que se sienten a conversar con él, además, subrayó que su gestión busca convocar a profesionales con el perfil adecuado.

“Así como este Gobierno que se da cuenta de que es necesario llamarla, también hay personas muy notables, muy notorias que quieren este país y yo quisiera que se acerque (…) Este es un gobierno de ancha base. Este es un gobierno de puertas abiertas. En la mañana de hoy estaba con unos expertos en economía”, puntualizó.

