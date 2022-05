Presidente Castillo: “Vemos congresistas que han sido elegidos para poner zancadillas”

Desde la región Apurímac, el presidente Pedro Castillo criticó duramente al Congreso de la República por no tramitar ninguno de los 30 proyectos de ley que el Gobierno ha enviado en los últimos meses, y afirmó que algunos parlamentarios habrían sido elegidos para “poner zancadillas” al no solucionar los grandes problemas del país.

“Vemos congresistas que han sido elegidos para poner zancadillas y no hay congresistas que hasta el momento siquiera se han tomado la facultad para proponer al país y a su propio Congreso algún proyecto de ley de cómo solucionar los grandes problemas del país y siguen cobrando mensualmente sin hacer ningún proyecto”, manifestó durante una actividad.

Asimismo, pidió a los congresistas “pasar la página” de la confrontación política ante los diversos cuestionamientos en su contra y aseguró que, a pesar de la “zancadillas”, que buscan distraer al Gobierno, trabaja sin preocupación porque no ha cometido ningún delito.

“Volteemos la página. Por más zancadillas que pongan para distraernos, para tener que buscar a alguien para nuestra defensa, eso a mí no me preocupa porque yo no he robado a nadie”, resaltó el mandatario.

Castillo Terrones también se pronunció sobre las revelaciones de la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López, quien lo acusó de haber negociado con el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, para tramitar su grado de magíster en la Universidad César Vallejo (UCV) e indicó que ahora “se inventan muchas cosas y se buscan personas para que hablen cosas que ni siquiera conocen ni saben”.

“A mí jamás me verán meter las manos para robar un centavo a este país, a este pueblo. Me quieren poner el cliché de corrupto y quiero que me lo demuestren, en dónde he metido la mano, a quién le he robado“, declaró.

Cabe recalcar que el jefe de Estado realizó estas declaraciones durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de riego para siete localidades de la provincia de Andahuaylas.

