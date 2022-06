Presidente Castillo: Tenemos que saber retribuir y distribuir la riqueza a los más vulnerables

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, afirmó que en una reunión con sus homólogos, durante la IX Cumbre de las Américas, concordaron en que lo primero que se debía hacer es cubrir las necesidades del pueblo y señaló que es necesario saber retribuir y distribuir la riqueza hacia los más vulnerables.

“La riqueza que tiene América, Latinoamérica y el país la tenemos que saber retribuir y distribuir a los más vulnerables“, manifestó el jefe de Estado.

Además, indicó que durante la Cumbre realizada en Los Ángeles suscribió compromisos que no solo tienen como fin fortalecer a las ollas comunes sino también sentar las bases de un país sin hambre.

En ese sentido, durante su encuentro con las lideresas de estas organizaciones sociales de Lima Metropolitana y Callao, el mandatario les garantizó la sostenibilidad para las ollas comunes.

“Hablar de una olla común es hablar de nuestro orígenes, […] yo recuerdo cuando mi madre rascaba la olla para alimentar a nueve hijos”, comentó.

Agregado a ello, mencionó que en la Cumbre de las Américas pudo arrancar compromisos que facilitarán que se obtengan fertilizantes que garanticen los sembríos de los agricultores. Frente a ello, destacó que es importante el presupuesto para las ollas comunes pero también los productos del campo para poder cocinar.

Por otro lado, el presidente dijo que se “ha venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido la mano y ha robado a este país y hasta ahorita no me encuentran y no la van encontrar porque mi padre me crio con la uñas cortadas, en el marco de la honradez”.

