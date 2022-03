Presidente Castillo sobre el Uruguay vs. Perú: “Me siento indignado porque nos robaron el partido”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció este viernes sobre la derrota de la Selección Peruana frente a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Desde la región de Ayacucho, el jefe de Estado se refirió a la polémica que surgió luego que un disparo de nuestro seleccionado, Miguel Trauco, fuera atajado por el guardameta uruguayo, Sergio Rochet, en la línea del gol, dejando la sospecha de que la escuadra nacional había empatado.

“En la cancha, donde están nuestros once hermanos defendiendo la blanquirroja, debo decir también que me siento un tanto indignado porque nos robaron el partido“, declaró.

“El fútbol hay que jugarlo bien y no es posible que así también como existen malas intenciones, en el Perú políticamente también no tenemos tiempo para hacer caso o para entretenernos en cosas que no quieren agendar grandes temas, como la masificación del gas para Ayacacucho, la región macrosur y todo el país”, agregó.

El mandatario realizó esta declaración durante el Foro Nacional: Masificación del gas natural y cambios de matriz energética en el centro y sur del Perú. La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Cabe recalcar que la Selección Peruana aún tendrá que esperar para sellar su clasificación a Qatar 2022. Esta noche, la bicolor cayó por la mínima diferencia ante Uruguay tras polémica decisión arbitral. Sin embargo, ahora deberá asegurar este martes el repechaje cuando enfrente a la selección de Paraguay.

María del Carmen Alva

A su turno, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva consideró “increíble” que el árbitro no haya revisado la controversial jugada. Sin embargo, pidió apoyar a la ‘Bicolor’ en su encuentro ante Paraguay, programado para este martes 29 de marzo.

“Nos han robado. Es increíble que el VAR no haya revisado el gol peruano. Nuestra selección merece ir al mundial y tenemos que apoyar hasta el final. ¡Vamos Perú! A levantarnos para que el martes seamos un solo corazón. ¡Arriba Perú!”, escribió en la red social. Nos han robado. Es increíble que el VAR no haya revisado el gol peruano. Nuestra selección merece ir al mundial y tenemos que apoyar hasta el final. ¡Vamos Perú! A levantarnos para que el martes seamos un solo corazón. ¡Arriba Perú! 🇵🇪❤️ — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) March 25, 2022

