Presidente Castillo: “Se van a cansar de buscar las pruebas de corrupción porque no las van a encontrar”

Durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el presidente de la República Pedro Castillo cuestionó a los medios de comunicación y dijo que “se van a cansar” de buscar pruebas de corrupción “porque no las van a encontrar“.

“Porque a los medios empeñados en desestabilizar el Gobierno, no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar“, manifestó desde el Congreso.

Asimismo, el mandatario sostuvo que la prensa “no quieren mencionar que hemos crecido“, además, mencionó datos estadísticos para indicar que la pobreza extrema en nuestro país ha disminuido durante su año de gestión.

“No quieren mencionar que hemos crecido, porque eso es hablar bien del Gobierno, tampoco quieren informar que el reciente reporte de pobreza de INEI, indica que la hemos disminuido y se cuentan un millón doscientos sesenta mil ciudadanos que son pobres. Y también han salido de la extrema pobreza 309 peruanos y peruanas. ¿Acaso tener menos pobres no es bueno para nuestro país?“, añadió.

Por otro lado, el presidente Castillo hizo mención a que se “injuria” a su familia día a día, además de irrespetar la imagen del Gobierno, sin embargo, está dispuesto a continuar cooperando con el Ministerio Público en el marco de las denuncias que presentan en su contra.

“Y aún cuando se injuria a mi familia a diario, y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir la verdad, tal como me la enseñaron mis padres, por lo que colaboraré plenamente en el marco de nuestra Constitución”, manifestó.

