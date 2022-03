Presidente Castillo recibirá cartas credenciales de embajadores de Venezuela, Brasil, Portugal y Australia

El presidente de la República, Pedro Castillo, participará esta tarde en la presentación de las cartas credenciales de los embajadores de Venezuela, Brasil, Portugal y Australia. La actividad se llevará a cabo a las 15:00 horas en la sede del Ejecutivo, informó la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno.

En la víspera, el mandatario asistió a la ceremonia por el inicio del año escolar 2022 en la institución educativa inicial 527 Niño Jesús de Praga, en el distrito de Pachacámac. Posteriormente, el jefe del Estado inspeccionó las instalaciones de una institución educativa en el distrito de Lurigancho – Chosica.

Como se recuerda, el jefe de Estado anunció ayer que acudirá al Congreso el próximo lunes 28 de marzo para responder los cuestionamientos que recaen sobre su gestión, tras la aprobación del debate de la moción de vacancia presidencial.

“Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, iré. Si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir. No he venido a robar un centavo”, declaró.

Desde la zona, Castillo Terrones también se refirió a las recientes marchas que se vienen convocando en ciudades como Lima Metropolitana, donde se exige su salida del gobierno ante presuntos actos de corrupción.