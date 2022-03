Presidente Castillo: “Anteriormente los pobres marchábamos, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otras cosas”

Atención. Este lunes, el presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió a las recientes marchas que se vienen convocando en ciudades como Lima Metropolitana, donde se exige su salida del gobierno ante presuntos actos de corrupción.

De esta manera, el jefe de Estado, brindó un mensaje nuevamente donde fomentaría la división de clases, ya que consideró que antes solo los pobres marchaban y participaban de manifestaciones y ahora lo hacen los ricos porque estarían reclamando que se le haya quitado algunas cosas.

“Anteriormente los pobres marchábamos, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otras cosas, marchan los que quieren otras cosas”, manifestó durante una actividad en San Juan de Lurigancho, donde se habrían colocado un grupo de personas quienes exigen el cierre del Congreso de la República.

Asimismo, agradeció que las personas se manifiesten en contra del Poder Legislativo ya que justamente ahí, se vienen fomentando la moción de vacancia de presidencial y que para el Ejecutivo, sería un acto de obstrucción.

“Es para mí un honor volver a encontrarme con ustedes. Me imagino que esto es una autoconvocatoria. En el Perú tenemos muchas carencias, ustedes no se movilizan pagados, o hay alguien a quien le he pagado para movilizarse (preguntó). Hay que ser claros acá”, aseveró, mientras los manifestantes gritaban “cierren el Congreso”.

Por otro lado, el mandatario indicó que en el Perú existe una buena voluntad por hacer las cosas y justamente las personas como él, que “han venido de abajo y han comido polvo” saben cómo está realmente el país.

“Pero hay cierto sector, un minúsculo sector, que ese dinero que debe servir para darle a los niños, [se lo dan a ciudadanos] se lo dan para gritar corrupto. Algo raro ha pasado en el país, antes los pobres marchábamos para tener reivindicación, pero hoy los ricos lo hacen porque se les ha quitado otra cosa, quieren otra cosa”, aseveró.

Finalmente, Castillo Terrones comentó que él viene haciendo trabajos para mejorar carreteras y colegios, mientras que algunos están interesados en su participación presencial en la próxima sesión por la vacancia en el Congreso.