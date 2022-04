Presidente Castillo: Pido al Congreso debatir proyecto sobre masificación del gas de Camisea

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció en el Consejo de Ministros Descentralizado que se realizó en Cusco y le pidió al Congreso que se debata el proyecto de ley sobre la masificación del gas de Camisea. Además, resaltó que solo hace falta la voluntad de parte de esos sectores.

“Pido al Congreso de la República poner en agenda, debatirla, este proyecto sobre la masificación del gas de Camisea. Creo importante decirles de que solamente falta voluntad de estos sectores y estamos dispuestos a hacerla y convocar a los entendidos en esta materia, a los cusqueños, para encaminar este importante proyecto.”, afirmó el mandatario.

Así mismo, el jefe de Estado señaló que, pese a la difícil situación política que se vivió en el país, han tenido que demostrar que están para responder ante las necesidades de los peruanos.

“Creo de que no se debe dejar de lado los anhelos del pueblo, del Perú profundo, que no solamente pide la masificación del gas para todos los peruanos sino también que nos dejen trabajar y no nos pongan zancadillas como se ha querido hacer, y hoy debo decirles de que pese a estas riñas, estos enfrentamientos inútiles políticos hemos tenido nosotros que decirle al país que estamos acá para responder a las grandes necesidades del país y lo hemos hecho como recientemente con la apertura de la Refinería de Talara“, agregó.

Por otro lado, el presidente Castillo anunció que se presentará un proyecto de ley al Parlamento para que en las próximas elecciones municipales y regionales se le consulte a la ciudadanía si están de acuerdo o no con que se conforme una nueva Constitución Política.

“Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, para que en las próximas elecciones municipales y regionales se apruebe este PL para que también a través de una cédula se consulte al pueblo si quieren o no una nueva Constitución”, sostuvo el mandatario.

