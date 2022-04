Presidente Castillo pide terminar con la “confrontación política inútil”

Este martes, durante la ceremonia de reconocimiento a autoridades municipales ganadoras del ‘Premio Nacional Sello Municipal’, el presidente Pedro Castillo reiteró su pedido de terminar con las confrontaciones políticas, lo cual calificó de “inútiles” y aseguró que está situación no resuelve los problemas que aquejan al país.

“Hay que terminar con esta situación, y siempre lo hemos dicho, con esta confrontación política inútil. Con eso no se resuelve el hambre del pueblo, no se resuelve esa trocha carrozable que piden las comunidades, el agua y desagüe que piden los alcaldes y alcaldesas del país”, sostuvo el mandatario este martes.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó que estos problemas se resuelven trabajando de manera unida con los alcaldes y alcaldesas de todo el país para conocer las necesidades del pueblo. Para ello, consideró necesario contar un mapa de riesgos y de pobreza debido a que “son los verdaderos enemigos del país”.

“Son conscientes que por esta crisis que hemos pasado, hay muchas obras pendientes en el país, cientos y miles de obras trabajadas que nos hacen llegar a través de los ministerios […] Nos hace falta tener un mapa de la pobreza y todo eso tenemos que concretar porque esos son los verdaderos enemigos del país”, remarcó a los alcaldes que participaron en el evento en Palacio de Gobierno.

ALCALDE DE MOCHE HACE DESPLANTE A CASTILLO

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Moche, César Arturo Fernández Bazán, dijo este martes que rechazó el reconocimiento a su gestión municipal del presidente Pedro Castillo al considerar que la ceremonia donde se premió a varios burgomaestres de todo el país fue un “circo político”.

“Yo le entregué el premio y él pensaba que yo quería tomarme una foto con él, no era así. Yo le entregué el premio, y le dije: señor, ese premio, se lo devuelvo porque Moche no está para premios, sino para ejecución y acción y usted debería hacer lo mismo, así que tome su premio para usted que no me voy a prestar para este tipo de circos políticos”, declaró en nuestro medio.

