“Presidente Castillo no sabía de la inseguridad en La Libertad”

El alcalde provincial de Trujillo José Ruiz, hizo un preocupante anuncio a través de Exitosa, donde dio a conocer que, el prefecto regional de La Libertad Pablo Ruiz, ni siquiera se ha tomado el tiempo de informar la grave situación que viene a travesando la región liberteña, con respecto al índice delincuencial.





“Cuando me tocó exponer el índice de delincuencia del año 2021 más de 200 homicidios y este año a la fecha, más de 40 homicidios, la verdad es que se quedó sorprendido (el presidente Castillo) y lo que me dijo es que, no conocía la realidad y no le han informado la situación de Trujillo” enfatizó José Ruiz.

Esta importante revelación la hizo a través de Exitosa Trujillo, luego de su reunión con el mandatario en Lima, por casi una hora como lo señala Ruiz Vega. Donde el burgomaestre da a entender que, el prefecto regional de La Libertad Pablo Ruiz, se sienta en su oficina para todo tipo de diligencia menos, la de informar la grave situación que a traviesa Trujillo y la región con la desbordante ola de delincuencia.





“Prefecto renuncie”

Finalmente, José Ruiz Vega exigió a través de los micrófonos de Exitosa, la renuncia del prefecto ya que considera que “no es posible que un representante del presidente de la República, no haya informado la realidad de los homicidios y la inseguridad que estamos viviendo en la provincia” puntualizó Ruiz Vega.

Castillo en Trujillo

José Ruiz, informó que Pedro Castillo se comprometió en venir a Trujillo este 15 de marzo para conocer la realidad, el mandatario llegará acompañado de algunos ministros y solicitó que se convoque a todos los alcaldes provinciales y los distritales de la provincia de Trujillo, para una reunión de trabajo.

Dato

Al cierra de la presente edición se ha registrado en lo que va del año, 51 homicidios dentro de la región La Libertad.

