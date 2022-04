Presidente Castillo: “El pueblo pide que se respete la democracia, pide gobernabilidad”

El presidente de la República, Pedro Castillo, llegó este viernes a Puno para liderar el V Consejo de Ministros Descentralizado e indicó que la población pide respeto a la democracia y a la gobernabilidad, asegurando que su gobierno dejará sentadas las bases para que los recursos del país se inviertan en los lugares más alejados.

“Hemos venido acá para hacer respetar el voto del pueblo peruano. Eso significa que, hay que implementar en el país lo que la calle pide y el pueblo pide que se respete la democracia, pide gobernabilidad”, enfatizó el mandatario desde el distrito de Huata, en la provincia de Puno.

El jefe de Estado sostuvo que si bien en el mundo hay una crisis, el Perú tiene sus propios recursos que deben ser recuperados y distribuidos en beneficio de todos los peruanos y peruanas.

Asimismo, expresó que su gestión no debería asumir el papel de “bombero” para apagar los problemas que se producen todos los días en el país, esto en referencia a las protestas violentas que se han desatado en varias zonas del país por el alza de precio de combustibles, fertilizantes y productos de primera necesidad.

Castillo Terrones aseguró que cuando era dirigente sindical jamás lastimó a algún efectivo de la Policía Nacional durante protestas e hizo un reconocimiento a la PNP que están en los hospitales como consecuencia de “esta esta agresión cobarde de personas no gratas cuando salen a la calle a alterar el orden en nuestro país”.

“Nosotros no hemos venido a lastimar a nadie, nunca lo hemos hecho, jamás lo haríamos. No lo hemos hecho ni en nuestra juventud de estudiantes, ni de maestros ni de ronderos. En aquellos tiempos, cuando hemos tomado las calles, lo hemos hecho pacíficamente, no tirando piedras a las lunas, no tomando un cuchillo a la calle ni amedrentando al hermano policía”, dijo el mandatario.

