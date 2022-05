Presidente Castillo denuncia “persecución política e irracional”

Desde Loreto, en donde lideró un sesión más del Consejo de Ministros Descentralizado, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, denunció que se ha iniciado una “persecución política e irracional” contra su persona. Estas declaraciones, se dan luego que la Fiscalía de la Nación decidiera ampliar investigación preliminar contra el jefe de Estado.

“Hoy se ha desatado una persecución política e irracional contra mi persona. No solo al presidente, sino a varios ministerios. ¿Y los demás presidentes? ¿Y los demás ministros? ¿Fueron santos? ¿No tienen nada ahora? ¿Los problemas del Perú recién están naciendo en este gobierno? Son 200 años de vida republicana y recién se escucha la voz de los indígenas, agricultores”, precisó Castillo Terrones.

El mandatario también acusó a “ciertos grupos” de no reconocer el gobierno y de no querer escuchar a la voz de los campesinos, obreros, maestros. “Aunque les salga ronchas vamos a seguir del lado del pueblo”, agregó.

En esa línea, Castillo Terrones anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado. “Yo no he robado, ni robaré un centavo al país. No he venido para eso”, señaló.

INVESTIGACIÓN

El último domingo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación preliminar en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, debido a que habría cometido el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, así lo informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

Asimismo, anunció que el mandatario, Castillo Terrones, será incluido en las indagaciones sobre la presunta organización criminal denominada ‘Los Niños’, grupo que fue denunciado por la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López. Como se recuerda, en estas investigaciones también están involucrados otras autoridades, tales como el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular, quienes formarían parte de la supuesta agrupación ‘Los Niños’.

