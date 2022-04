El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió al paro de transportistas y agricultores e indicó que su gestión tiene toda la intención de encaminar el desarrollo del país, así como de atender las reivindicaciones como parte del diálogo. “Convoco a la cordura y que dialoguemos por el bien del país”, puntualizó el mandatario.

Además, Castillo se refirió a la “mala interpretación” que tuvo el mensaje que dio en Piura y descartó que haya tenido una mala intención.

“Si hubo un malentendido o una mala interpretación en el mensaje que di en Piura, no lo hice con mala intención. Reconocemos a los legítimos dirigentes y buscamos encaminar legalmente que se promulgue una norma que respete la sindicalización”, afirmó.

Asimismo, señaló que le ha dado instrucciones a los ministros de Estado que se encontraban en Huancayo, en la región Junín, para que por medio del diálogo se den soluciones inmediatas a las demandas de los sectores que participan de estas movilizaciones. De igual manera aseguró que estará pendiente de la situación para que los compromisos establecidos se cumplan.

“Haré el seguimiento correspondiente para que los compromisos que están asumiendo los ministros en las actas, se cumplan”, añadió.

Gobierno anuncia tregua de 5 días con sectores de agricultura y transporte

Durante el sexto día del paro de transportistas y agricultores, el ministro Roberto Sánchez anunció -tras entablar mesa de diálogo con los manifestantes e informar una serie de medidas- que llegó a un acuerdo de 5 días de tregua con el sector agrario y que el sector transporte levantará el paro.

“Tregua paro agrario, 5 días, se levanta paro de transporte de carga pesada. También suspensión ISC a combustibles (6 meses). Eliminación temporal IGV a pollo, fideos, harina arroz”, indicó el titular del Mincetur mediante su cuenta oficial de Twitter.

En diálogo con Exitosa, el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, confirmó que se había suscrito un con los agricultores una tregua del paro por 5 días. “Es contundente el acta lograda con los transportistas de carga pesada para que liberen la carretera”, añadió.

“Hay de un grupo de dirigentes; unos representan una u otra organización. Esto es un punto de partida para dialogar con otros sectores”, explicó el ministro tras ser consultado por las pocas firmas que estaban incluidas en las actas.

Dirigentes niegan acuerdos con el Gobierno

Previo al anuncio del Gobierno, Exitosa pudo conocer, tras recoger el testimonio de algunos dirigentes presentes en la zona, que no se ha llegado ningún acuerdo y que el paro continuará de manera indefinida.

“Entre gremios aún no hay acuerdos definidos. En la lectura del acta no se ha mencionado claro las definiciones que han mencionado los ministros. No estamos conformes. Probablemente siga el paro”, señaló un dirigente transportista a las cámaras de Exitosa.

