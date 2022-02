Presidente Castillo: Aunque le salgan ronchas a la corrupción, voy a seguir luchando por el país

Este viernes, el presidente de la República, Pedro Castillo, brindó un breve mensaje al sector de oposición de su gobierno, luego de que entregara más de 3 500 títulos de propiedad a ciudadanos del distrito de Puente Piedra, como parte del lanzamiento del Plan de Titulación Masiva.





Durante su discurso, enfatizó que “las discusiones políticas y los líos inútiles no ayudan al desarrollo del país”, y que a pesar de que exista un grupo minoritario que aún no acepta su mandato, no dará “marcha atrás” en su plan de gobierno y seguirá trabajando por la población más vulnerables del país.

“Hay que entender que las minorías tienen que someterse a las mayorías. No vamos a dar tregua, de una u otra forma, a un pequeño grupo que existe en el país que no concibe que un hombre del ande, un hombre urbano, tenga derecho como cualquier persona a asumir un mandato. No daremos marcha atrás”, declaró el mandatario.





Asimismo, reafirmó que respetará el marco democrática e hizo un llamado a los ministro de Estado para que trabajen, que de lo contrario, estos deberán irse “a sus casas”.

“Vamos a ser respetuosos de este marco constitucional, pero no vamos a dar marcha atrás para devolver dignidad y derechos al pueblo peruano. No dejaremos ni un instante de trabajar por este país porque el compromiso que asumimos es así. Así lo haremos y trabajaremos hasta el último día de nuestro mandato”, expresó.

Castillo Terrones también refirió que “aunque le salgan ronchas a la corrupción, y aunque le salgan ronchas al poder nefasto de este país”, seguirá luchando por el bienestar de los peruanos y seguirá recorriendo cada uno de los rincones del Perú, así “le cueste a este Gobierno sacrificio”.

