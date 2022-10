Presidente Castillo a la Fiscalía: “Rechazo que digan que soy jefe de una red criminal”

El presidente de la República, Pedro Castillo, rechazó este jueves la acusación de la Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides, que le imputa ser el cabecilla de una organización criminal en el Palacio de Gobierno.

También te puede interesar: Abogado de Pedro Castillo: “Derechos constitucionales del presidente deben ser respetados”

En declaraciones exclusivas a TV Perú, el mandatario se mostró abierto a escuchar recomendaciones en caso haya cometido errores en su gestión. Sin embargo, rechazó la versión de los colaboradores eficaces que le imputan la presunta comisión de varios delitos en agravio del Estado.

“Si hay alguna cosa que nos quieran sugerir, deberían sugerirnos. El gobierno, como cualquier autoridad, está dispuestos a escuchar alguna recomendación. Pero lo que si rechazamos que se creen testigos o querer orquestar que Pedro Castillo es jefe de una red criminal. Entiendo que se da en el marco de una desesperación para querer hacer entender al país. Se inventan o crean audios, mensajes, pero el pueblo nos conoce”, declaró.

“Yo no voy a entretener en esas cosas; voy a seguir trabajando por el Perú. Vamos a recorrer el resto de regiones, saludo a las organizaciones y autoridades que nos vistan y convocan“, agregó.

Cabe precisar que el jefe de Estado realizó estas declaraciones en el marco de Intercambio de Experiencias del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el clima y el bosque en Moyobamba; el jefe de Estado inspeccionó avances de riego tecnificado de café en fundo “Niño Jesús”, que permite optimizar el uso agua.

En esa línea, sostuvo que no se puede “impulsar un golpe de Estado” politizando el Ministerio Público, en referencia a la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación ante el Congreso.

“Entiendo que hay un sector que está en un error […]. Se ha vuelto monótono. Todos los días se habla de Pedro Castillo, de sus faltas, de los errores. Se habla de acusaciones, denuncias, testigos y de colaboradores eficaces. Basta. Ese es un tema trillado”, aseveró.

Si bien reiteró que no se puede forzar la voluntad del pueblo peruano ni pretender llegar al Gobierno si no hubo respaldo ni voto popular, Castillo ratificó que desde el Poder Ejecutivo no existe la más mínima intención de quebrar el orden democrático.

“El pueblo lo sabe y las autoridades lo conocen. Y si ha habido una equivocación o un error, están a tiempo de rectificarse, pero desde acá los convoco para sentarnos a conversar y mirar al país“, manifestó.

“Empecemos al ver el país, qué cosa necesitan los niños, los jóvenes, qué necesita la población. Garanticemos la alimentación, la seguridad, la educación y la salud del pueblo peruano“, enfatizó.

Sobre la prensa

Por otro lado, pidió disculpas a la prensa nacional luego que reporteros de diversos medios nacionales fueran excluidos de una conferencia que ofreció su persona junto a ministros de Estado en Palacio de Gobierno. Aseguró que su gestión es respetuosa de la libertad de expresión, por lo corregirá lo actuado inmediatamente y verá la manera de mejorarlo.

“Si se ha producido un acto que vaya en contra de los medios de comunicación dentro de Palacio, voy a corregirlo inmediatamente. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión de los medios de comunicación; si se ha dado algunas cosas que no es propia de nuestro espacio, no solamente pido las disculpas, sino también ver de qué manera podemos mejorarlo“, puntualizó.

Lo más visto en Exitosa