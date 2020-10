Presidenta de ATU confía en que no se apruebe proyecto de ley que busca ampliar permisos a combis

Luego de que se pospusiera el debate de la iniciativa legislativa que planteaba ampliar por diez años la autorización para que todas las unidades de transporte público, incluidas las combis, puedan seguir operando en Lima y Callao, a partir del próximo 1 de noviembre, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, se pronunció al respecto.



Según indicó la titular de la ATU, existe confianza en que el proyecto de ley mencionado no se apruebe y que al contrario, que en el Congreso impere la razón y los fundamentos técnicos.

“Estamos completamente seguros que eso no va a ocurrir porque lo que se necesita es que las autoridades escuchen el trabajo que está realizando la ATU, nosotros estamos convencidos que va imperar la razón y los fundamentos técnicos (…) No me voy a poner en el escenario pesimista, porque desde 28 de diciembre el 2018 hemos trabajado mucho para que la ATU pueda asumir la integralidad del transporte el 14 de septiembre, y en un escenario de pandemia”, manifestó Jara para Canal N.

Cabe precisar que este último martes, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso postergó el debate del proyecto presentado por el legislador Luis Carlos Simeón, de Acción Popular, luego de que el también parlamentario Daniel Olivares solicitara primero escuchar la opinión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la sociedad civil sobre la prórroga de licencias de vehículos de transporte público.