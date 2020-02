Presentan Sinfonías I y II de Beethoven

Iniciando las celebraciones por el 250° aniversario del natalicio de Ludwig Van Beethoven, la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú presentará el viernes 21 de febrero, a las 8:00 de la noche, en el Gran Teatro Nacional, el concierto Sinfonías I y II bajo la dirección del maestro Fernando Valcárcel.

La gala musical en homenaje al insigne pianista alemán incluirá además la Sinfonía n°. 1 “Chulpas” del compositor peruano Francisco Pulgar Vidal, obra escrita para orquesta con una estructura estética de corte nacionalista que identifica su nutrida producción.

Sinfonía nº. 1 en do mayor, op. 21 de Beethoven está conformada por cuerdas, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas y dos timbales. El autor se la dedicó a su amigo, el barón Gottfried van Swieten, y fue estrenada el 2 de abril de 1800 en el Burgtheater de Viena. A pesar de su configuración clásica, la pieza fue cuestionada por su aspecto innovador: la obertura no comenzaba con la tonalidad principal (do mayor), tenía modulaciones y el tercer movimiento era demasiado rápido.

Es considerada una introducción a todas las sinfonías que Beethoven escribió después tratando de explorar nuevos horizontes musicales: la ejecución de melodías rápidas y ligeras, algunas líricas, apasionadas y melancólicas, otras más serenas, dramáticas, tensas o conmovedoras.

El programa continuará con la Sinfonía nº. 2 en re mayor, op. 36 que distingue la amistad entre Beethoven y su mecenas, el príncipe Karl von Lichnowsky. Se compuso entre 1801-1802 con una duración de 36 minutos y fue estrenada en el Theater an der Wien de Viena el 5 de abril de 1803. Las entradas están a la venta a través de la plataforma Joinnus y en la boletería del Gran Teatro Nacional.