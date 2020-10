Presentan nueva moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra

Este martes, la bancada de Unión por el Perú (UPP) recolectó la firmas necesarias y presentó una nueva moción de vacancia para destituir al presidente Martín Vizcarra Cornejo “por permanente incapacidad moral”.



El documento fue presentado esta noche a mesa de partes del Parlamento. El mismo cuenta con más de las 26 firmas requeridas. Parlamentarios de Unión por el Perú, Podemos Perú, Frente Amplio, César Gonzales Tuanama, ex Somos Perú y dos miembros de Acción Popular apoyaron la moción.

Hay que precisar que el jefe de Estado ha sido señalado recientemente por cuatro aspirantes de colaboradores eficaces de haber recibido sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional.

Puedes leer | Ministro de Defensa: “Debemos mantener la estabilidad del país hasta las próximas elecciones”

Ahora el Parlamento deberá sesionar para ver si se admite o no a debate el pedido de vacancia contra el Presidente de la República. Según el reglamento del Congreso, se necesita el 40 % de los votos a favor, 52 votos, para debatir y votar la moción de vacancia.

En el caso se apruebe, para que se apruebe la vacancia y el mandatario renuncie a su cargo, se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios (2/3) del número legal de Congresistas, es decir 87 votos.

Como se recuerda, el pasado 18 de septiembre, con 78 votos en contra, 32 votos a favor y 15 abstenciones, el pleno del Congreso finalmente no alcanzó los votos necesarios para vacar del cargo al mandatario Vizcarra Cornejo.

Más en Exitosa