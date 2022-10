Presentan moción para que ministra de Desarrollo Agrario responda por el caso Chavimochic

La parlamentaria de la bancada de Avanza País, Rosselli Amuruz Dulanto, presentó una moción frente a la titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Jenny Ocampo para responder frente al Pleno del Congreso sobre la paralización de la tercera etapa de la obra Chavimochic en La Libertad.

En ese sentido, Amuruz Dulanto mencionó en el documento que el Ejecutivo, con orden del jefe de Estado, Pedro Castillo y el presidente del Consejo del Ministro, Aníbal Torres, llevaron el proyecto de ley que llevaba adelante su realización.

“Con fecha del 24 de agosto de 2022, el Poder Ejecutivo en las personas del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones y del Consejo de Ministros, sometieron a consideración del Congreso, el proyecto de ley que asegura y promueve la ejecución y culminación de las obras de Chavimochic y afianza el desarrollo de la frontera hídrica”.

De acuerdo a ello, la legisladora viene solicitando que Ocampo asista al Legislativo para ser interrogada por tales decisiones que, según el oficio, afectan a la economía del Perú.

“Es de suma importancia la presencia de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, señora Jenny Patricia Ocampo Escalante, a fin de que explique a la representación nacional, los motivos que ponen en grave riesgo social, agrícola y económico el recurso hídrico demás de 800 mil familias trujillanas”.

Premier Torres se pronuncia

Por otra parte, Aníbal Torres, ya había indicado en su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, que la tercera etapa del proyecto Chavimochic se detendría hasta el 2023 porque el Tribunal Arbitral resolvió el contrato entre la concesionaria y el Estado.

“En cuanto a Chavimochic, tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior de Agricultura aseveraba que “voy a ir a la cárcel si firmo esto”. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante, eso, no hemos podido vencer esa dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que no hay más adenda”, lamentó.

