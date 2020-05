Presentan hábeas corpus para que alumnos PNP regresen a sus casas

Luego de que hace algunas semanas, se hiciera pública la noticia sobre los más de 500 estudiantes y cadetes de la Escuela de la PNP de Puente Piedra que dieron positivo a COVID-19, los padres de los estudiantes presentaron un hábeas corpus en donde exigen que sus hijos regresen a sus casas, bajo estrictas medidas sanitarias.

“Desde el 29 de abril se tomó conocimiento mediante una denuncia pública que 510 alumnos habían sido infectados con covid-19. Sin embargo, hay que aclarar que las 2700 pruebas realizadas entonces, fueron rápidas y no moleculares. Los alumnos y cadetes, que se encuentran internos, deben recibir un trato similar al acorde del estado de emergencia. Por ejemplo, de manera símil se han suspendido las clases en las universidades, y se han aprobado clases a a distancia. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial del Ministerio del Interior, ni del Comandante General de la PNP sobre el tema”, indicó a Exitosa, Christian Díaz, abogado de padres de alumnos de la escuela de la PNP.

“Cuando la noticia del contagio se hace pública, los padres de los alumnos pidieron audiencia pública con el director de la escuela. La misma se dio, pero no obtuvieron respuesta directa. No hay número de infectados total, ni lista de infectados. Todo padre de familia tiene derecho a saber si su hijo está infectado o no. Solicito al ministro del Interior que se informe cuáles son los cadetes que han sido infectados con covid-19. Estos chicos son civiles, aún están en formación, todavía no son policías. Sus padres tienen derecho a saber quiénes están enfermos. Obviamente, ellos están preocupados y asustados”, aseveró el letrado.

Además, uno de los padres indicó qué pasaría si su hijo sale y llega a casa y contagia a alguien que está mal de salud. Por ello, además solicitan que se realice la prueba molecular a los alumnos, para descartar o confirmar el contagio.

Por otro lado, se señaló que no existe comunicación entre cadetes y padres de familia. Por eso el habeas corpus que se presenta es para solicitar la libertad inmediata. “Ellos están internos en un lugar donde existe un peligro latente. Los padres tienen todo derecho a comunicarse con sus hijos. Ojalá el Poder Judicial se apersone de inmediato y se otorgue la libertad, bajo un protocolo sanitario”, añadió Díaz.