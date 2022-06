Kelly Portalatino presenta denuncia constitucional contra Francisco Sagasti por omisión funcional

La congresista de la bancada Perú Libre, Kelly Portalatino, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Francisco Sagasti, por los presuntos delitos de omisión funcional y por el otorgamiento de las licencias a la Universidad Tecnológico del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) de manera irregular.

También puedes leer: Abogado de Pedro Castillo: Comisión de Fiscalización no puede recomendar una acusación constitucional contra el presidente

Cabe señalar que, la legisladora presentó dicha medida ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Sagasti Hochhausler para que sea revisada por dicho grupo de trabajo por las presuntas infracciones a la Constitución Política cuando cumplía funciones como congresista del Partido Morado y exjefe de Estado.

“He formulado la acusación constitucional 278 contra el excongresista y expresidente (Francisco Sagasti) por haber incurrido en omisión funcional y pretender encubrir las irregularidades en el licenciamiento de la UTP y la UPAL, habiendo él pertenecido al comité de selección de miembros del Consejo Directivo Sunedu”, declaró la parlamentaria en su cuenta oficial de Twitter.

He formulado la Acusación C 278, contra el excongresista y expresidente por haber incurrido en omisión funcional y pretender encubrir las irregularidades en el licenciamiento de la UTP y la UPAL, habiendo él pertenecido al C. de selección de miembros del Consejo Directivo Sunedu. pic.twitter.com/Fs8e9gFeY2

— kelly portalatino (@kellyportalati2) June 28, 2022