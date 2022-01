Premier Vásquez anuncia Comité de Crisis ante derrame de petróleo en Ventanilla

Este miércoles, durante conferencia de prensa, la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, anunció que el Ejecutivo conformará un Comité de Crisis que afronte el desastre ambiental generado por el derrame de más de 6 mil barriles de petróleo de la empresa Repsol en el mar de Ventanilla.





“Estamos muy preocupados sobre el tema, venimos haciendo acciones, tratando de avanzar con acciones concretas y hoy se decidió, dentro del Consejo de Ministros, conformar un Comité de Crisis que nos permita trabajar con los sectores y tener acciones”, precisó Vásquez Chuquilín.

Asimismo, la jefa del Gabinete Ministerial señaló que este grupo de trabajo estará conformado por estarán diversos sectores como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Relaciones Exteriores.





🔴🔵"Nos comentaban de la OEFA de que se ha verificado de que, al parecer, la empresa no tenía plan de contingencia, por lo mismo no ha tenido capacidad de reacción […] Recién están hablando de contratar alguna empresa para que pueda hacer la limpieza”, indicó la premier. pic.twitter.com/QfgEk29D4Z — Exitosa Noticias (@exitosape) January 19, 2022

SIN PLAN DE CONTINGENCIA

La premier Vásquez también indicó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) verificó que “al parecer” la empresa Repsol no tuvo un plan de contingencia ante el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Además, informó que este sería el principal motivo de no tomar acciones de manera inmediata para remediar el daño que ocasionaron en playas y reservas naturales.

“También nos comentaban de la OEFA de que se ha verificado de que, al parecer, la empresa no tenía plan de contingencia, por lo mismo no ha tenido capacidad de reacción, por lo mismo recién están hablando de contratar alguna empresa para que pueda hacer la limpieza, la remediación, y, claro, no habían medidas concretas que en ese momento se puedan asumir, y han pasado cuatro días y el desastre se sigue extendiendo debido a estos temas de la falta de un plan de contingencia”, expresó Mirtha Vásquez.

Asimismo, la jefa del Gabinete Ministerial indicó que los funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam) le han pedido las explicaciones a Repsol acerca de lo ocurrido y de las acciones que han realizado frente a la descarga del petróleo, debido a que en un principio la empresa habría tratado de minimizar la magnitud del desastre.

