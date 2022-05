Premier Torres sobre Zamir Villaverde: La vida de todos los internos está garantizada

Este miércoles, durante conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que la vida de todos los internos “está garantizada” al referirse al empresario Zamir Villaverde, quien se encuentra recluso en el penal Ancón I y quien hace algunas semanas realizó serías acusaciones verbales contra el presidente Pedro Castillo y otras autoridades.

“La vida de todos los internos está garantizada. Ahí (en los penales) se garantiza la vida de todos los internos. Tienen habitación, tienen alimentación, tienen salud. Que se produzca algún hecho aislado en Challapalca (muerte del ‘Monstruo de Chiclayo’), en cualquier parte del mundo se produce esos hechos y eso es materia de investigación”, señaló el premier Vásquez.

Además, el titular de la PCM se refirió a los audios que se vienen difundiendo y que presuntamente protagonizan Zamir Villaverde y el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, e indicó que esa es “una conversación de terceros” y no es prueba contra el jefe de Estado.

“El presidente (Pedro Castillo) no es parte de esa conversación. Esos hechos serán investigados en la Fiscalía, serán investigados el Congreso. Yo escucho los comentarios sobre esos hechos… Y ya quisieran imputarle responsabilidad penal al presidente […] No sé cómo dicen que son penalistas y responden de esa forma. Lo cierto es que eso no constituye prueba, sino indicio de la comisión de un delito de las personas que han dialogado allí, que revisará el Poder Judicial en su oportunidad”, señaló.

VILLAVERDE CORRE RIESGO, SEGÚN SU ABOGADA

El pasado 11 de mayo, una de las abogadas del empresario Zamir Villaverde, Medaly Barrientos, enfatizó que su patrocinado tiene un eminente riesgo de vida tras haber denunciado ante la Comisión de Fiscalización que el Jurado Nacional de Elecciones habría cometido fraude electoral para favorecer al presidente de la República, Pedro Castillo, en las últimas elecciones generales.

“Me he hecho presente por el tema del riesgo de vida que está corriendo mi patrocinado actualmente, ya se ha hecho mención al Congreso, a la Fiscalización”, reveló Barrientos desde los exteriores del penal Ancón I.

Así mismo, la abogada reiteró ante la prensa que como “el peligro de vida es inminente” para Villaverde, este se encuentra aislado.

