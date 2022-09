Premier Torres sobre Geiner Alvarado: “Si lo censuran, el Congreso está ejerciendo su facultad”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reconoció que es facultad del Congreso de la República si decide censurar o no al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quien viene siendo investigado por el Ministerio Público por presuntamente ser parte de una organización criminal junto al presidente Pedro Castillo.

“Si lo censuran, el Congreso está ejerciendo su facultad, me puede parecer bien o mal. Ya sabemos cuál va a ser la solución, designar a un nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (…) Están viendo que el ministro asiste cada vez que lo solicitan”, aseguró el conferencia de prensa.

Como se conoce, el Pleno aprobó interpelar al titular del MTC pare el próximo lunes 5 de setiembre a las 15:00 horas para exponer sus descargos sobre la tesis fiscal en su contra.

Asimismo, mencionó que la labor que realizan los ministros de Estado no es estable, y que no les molesta que los censuren ya sea “con razón o sin razón”. No obstante, remarcó que tanto el mandato de los congresistas como del presidente de la República está establecido en la Constitución que es por cinco años.

“Es una facultad del Congreso, nos puede interpelar a los ministros, con razón o sin razón. Luego de invitar, nos puede censurar y esa es una facultad del Congreso, con razón o sin razón. El trabajo de ministro no es estable. Es estable el mandato de los congresistas por cinco años en el cargo, al igual que el presidente de la República, no nos vamos a molestar si nos censuran”, insistió el premier.

Por último, cuestionó que el Parlamento, esté permanentemente censurando a los integrantes del gabinete, pues consisdera que con ello “se esta creando una inestabilidad política, se está perjudicando el país, porque no hay un trabajo continuo para poder desarrollar su trabajo, pero vivimos en una situación de incertidumbre política”.

