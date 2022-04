Premier Torres señala que no tenía sentido publicar DS sobre derogatoria de inamovilidad ciudadana

¡Atención! Mediante conferencia de prensa, el primer ministro, Aníbal Torres, indicó que el Gobierno no publicó el Decreto Supremo que anulaba la inamovilidad ciudadana durante el 5 de abril debido a que no era necesario, puesto que de hacerlo hubiera entrado en rigor al día siguiente (miércoles) y la medida dictada por el Ejecutivo perdía su vigencia al final del martes.

“El presidente se retiró del Congreso para ver la derogación del Decreto Supremo (DS) de la inamovilidad. Analizando en su oficina, él determina que no tiene utilidad hacerlo por una razón jurídica; si el DS de derogación se hubiese publicado, no entraba en vigencia inmediatamente, sino al día siguiente de su publicación. Si pasaba esto, ya no tenía objeto la derogación, porque a las 00:00 del miércoles ya el DS (de inmovilización) perdía su vigencia”, señaló el premier Torres.

Quizás te interese leer | Ministro Salas: “Tenemos un Gobierno que no es represor, que no es dictador”

Tras ello, el ministro de Justicia, Félix Chero, destacó que la derogatoria de este Decreto Supremo estaba implícita tras el diálogo del presidente Pedro Castillo con la presidenta del Parlamento.

“No tena utilidad jurídica emitir un DS de derogatoria por lo que si es que se publica, de acuerdo a la Constitución, toda norma rige al día siguiente de su publicación. Hay una derogatoria implícita en la voluntad del presidente luego del dialogo con el Congreso. La derogatoria es tan implícita que no existió ningún acto de represión (durante las manifestaciones del Centro de Lima)”, señaló Chero.

Como se conoce, el mismo martes, tras reunirse con la Junta de Portavoces, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que dejó sin efecto la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y Callao, que se había decretado para el martes 5 de abril.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES