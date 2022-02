Premier Torres: ¿Por qué no debatir que también los serenos usen armas no letales?

Este martes, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, insistió en que se debata su propuesta para que el personal de serenazgo porte armas no letales y así reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Incluso, precisó que esta iniciativa fue hecha con miras a la realidad debido a que ha sido “superada amplísimamente” por la delincuencia.





“El serenazgo, hemos visto que no se repliega frente al delincuente porque está armado y entonces por qué no debatir sobre que también los serenos deben estar armados no letales, no con armas letales. Que no se desvirtúe lo que estamos hablando. Que se debata, habrá opiniones a favor, habrá en contra, pero luego de ese debate puede salir una solución que beneficie a la seguridad ciudadana”, señaló Aníbal Torres.

En esa línea, el primer ministro destacó que actualmente la delincuencia ha superado a la PNP, razón por la cual desde el Ejecutivo se han presentado propuestas de este tipo.

“A veces uno hace algunas propuestas con miras en la realidad, no en la de nuestros opinólogos que son extraordinarias, que son opiniones de escritorio. Sino que opinamos también conforme a la realidad, la mejor teoría, la mejor doctrina, para tomar una decisión es la realidad social porque con una norma jurídica lo único que se hace es eso regular la vida de relación social, y en ese sentido se ha declarado el estado de emergencia que ha venido funcionando y se tiene que profundizar”, aseveró.

MINISTRO CHÁVARRY SEÑALA QUE MEDIDA TIENE QUE EVALUARSE

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Alfonso Chávarry, se pronunció sobre la propuesta de dar armas de fuego al personal de Serenazgo. Indicó que se trata de una iniciativa que debe evaluarse, debido a que los agentes tendrían que estar capacitados para el uso de estas herramientas.

“[La propuesta de armar al Serenazgo] es algo que tiene que evaluarse. Es algo delicado el uso de las armas porque se tiene que pasar por exámenes, eso está en evaluación”, dijo desde la ciudad de Trujillo.

