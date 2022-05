Premier Torres: Perú no va a sufrir la hambruna mundial, no nos va a faltar qué comer

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, descartó este miércoles en conferencia de prensa que la hambruna mundial advertida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los próximos meses pueda llegar a ocurrir en el Perú, pues aseguró que la actual gestión está tomando medidas para evitarlo.

“La inseguridad alimentaria es mundial, se dice que va a haber una hambruna general. Pero el Perú no va sufrir de eso, porque vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra. No nos va a faltar qué comer. Pronto vamos a desarrollar un consejo de ministros dedicado solamente a la seguridad alimentaria”, sostuvo el primer.

En ese sentido, adelantó la organización de un consejo de ministros para evaluar a seguridad alimentaria en el país. Además, precisó que ya existe un presupuesto asignado para la compra de fertilizantes y la urea para solucionar la crisis y aseguró que el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce Alvarado, viene agilizando la compra.

“Con el nuevo ministro se va a acelerar aún más en los lugares más alejados”, agregó el premier en el caso del guano de isla.

En otro momento, ministro Arce se pronunció sobre la separación del secretario general de su despacho, Paul Jaimes, luego que este fuera cuestionado tras la difusión de un reportaje sobre su desempeño en el sector, así como de su antecesor, el congresista Óscar Zea.

“Una medida radical que se ha tomado ayer, habrán visto en el diario oficial El Peruano, se ha retirado al secretario general (Paul Jaimes). A primera hora se puso en conocimiento de todos los directores que pongan su plan de acciones. Los buenos se quedan, y los malos y corruptos se retiran”, remarcó.

