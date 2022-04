Premier Torres justifica insulto contra el cardenal Barreto: “Es un dicho popular”

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a las expresiones que tuvo en una entrevista en contra del cardenal Pedro Barreto, en donde lo tildó de “miserable”, para justificar el hecho e indicó que se trataba de un “dicho popular” y que no tenía la intención de ofender a nadie.

“En una entrevista que me hicieron, no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ´tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo´o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido. Pero no ha sido con ánimo de ofender”, manifestó el premier.

Además, expresó su preocupación al señalar que el también arzobispo de Huancayo no se ha expresado sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo, que están “en favor de las clases más olvidadas”.

Tras conocerse estas declaraciones, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado en el que mostró su rechazo y apeló al respeto a la dignidad. El organismo de la Iglesia católica mencionó que, si bien toda persona tiene derecho a expresarse, no se puede utilizar esta libertad en contra de una persona.

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (Art. 1, Constitución Política del Perú). Del mismo modo, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (Art. 2.4) pero no puede utilizarla para dañar la dignidad de una persona”, se puede leer en el oficio.

También consideró que donde la violencia verbal y los insultos reemplazan al diálogo y a las ideas, “se pone en peligro el futuro y el crecimiento integral de la misma sociedad”.

