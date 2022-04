Premier Torres: “Hay mucho que aprender de Karl Marx como de los ultraliberales”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, durante una reunión con los gremios de trabajadores que acatan paro regional de 48 horas en Cusco, se refirió al ideólogo comunista Karl Marx e indicó que pese a sus errores hay mucho que aprender de él, así como de los ultraliberales.

“(El comunismo) fue un sueño de Karl Marx, pero se equivocó. Eso es imposible. Pero no quiero decir que se equivocó en todo porque hay mucho que aprender de Karl Marx como de los ultraliberales. Hay que aprender lo bueno”, manifestó el premier este lunes.

Seguidamente, señaló que todavía hay un sector que califica al gobierno de Pedro Castillo de comunista y marxista, pero señaló que es una invención, aunque también indicó que esta ideología no es ilícita.

También puedes leer | Cusco: Acuerdan mesa de trabajo y consejo de ministros descentralizado para el viernes 22

“Nos califican de comunistas, de marxistas, esa es una invención. El comunismo no está prohibido en la mayoría de países del mundo, es lícito. Existen partidos comunistas en los países europeos, pero nosotros no somos comunistas. Precisamente hablan de comunistas esos partidos que se creen intelectuales en el Perú, que ignoran lo que es el comunismo”, aseveró.

En otro momento, el primer ministro aprovechó para volver a pronunciarse sobre sus declaraciones en Huancayo, en donde elogió al genocida Adolf Hitler por la construcción de autopistas, e indicó que estas fueron malintencionadas y criticadas por un sector que busca la caída del actual Gobierno.

“Ustedes han visto que, en una intervención en Huancayo, para resaltar la importancia que tienen las vías de comunicación […] manifiesto: No existe ser humano absolutamente bueno ni ser humano absolutamente malo; y pongo como ejemplo el caso de Adolf Hitler que llenó de vías de comunicación a Alemania […] Pero esa prensa muy dolida, me ataca día y noche porque dice que he elogiado a Hitler. ¡La ignorancia!”, resaltó.

Más en Exitosa