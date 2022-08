Premier Torres: “En el Gabinete Ministerial no se ha hablado sobre la renuncia del presidente Castillo”

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, aseguró que a la fecha no se ha conversado en el Consejo de Ministros sobre una posible renuncia del jefe de Estado, Pedro Castillo, quien afronta seis investigaciones preliminares dispuestas por la Fiscalía de la Nación por presuntos actos de corrupción, en los que también involucra a su entorno familiar.

Asimismo, el primer ministro indicó que en conversaciones con el mandatario ha manifestado su fortaleza y energía de seguir trabajando al frente del país, a pesar de la “persecución” a su familia.

“En el Gabinete Ministerial no se ha hablado sobre la renuncia del presidente Castillo (…) He conversado con él sobre esto, pero él está cada vez más fuerte. Ahora la persecución es a su familia, cuñada y es esposa. Castillo tiene fortaleza y no deja de trabajar. Tiene una gran energía, trabaja en Lima y en provincias”, declaró en una entrevista para TV Perú.

Por otro lado, el Torres se mostró en contra de la iniciativa sobre adelanto de elecciones, pues consideró que tanto el presidente de la República como el Parlamento deben cumplir con su mandato por cinco años, y que de aprobarse no habría mejoras a la situación actual.

“No se hablado de ese tema. La idea es que el presidente y el Congreso permanezcan 5 años, pero si quieren adelanto de elecciones, ¿mejorará algo? Para que haya un adelanto, se tiene que modificar muchos dispositivos de la Constitución (…) ¿vamos a ir a adelante de elecciones con la misma clase política? yo creo que no”, expresó el premier.

