Premier Torres confima que el 8 de marzo el Gabinete solicitará el voto de confianza al Congreso

Este miércoles, mediante conferencia de prensa, el premier Aníbal Torres confirmó que, a solicitud de la presidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, el Gabinete Ministerial se presentará ante el Parlamento el próximo 8 de marzo para solicitar el voto de confianza.





“La presidenta del Congreso señaló como fecha el 8 de marzo (para la solicitud del voto de confianza). Aceptamos eso […] El Parlamento nos dará o no la confianza. Tenemos que acatar lo que decidan. Es lo constitucional”, señaló el primer ministro Aníbal Torres.

En esa línea, el titular de la PCM indicó que, en el marco de la ronda de diálogo que ha iniciado con distintas bancadas del Congreso, no cuestionará ni recriminará a las organizaciones congresales que decida no participar de estas reuniones. “Tenemos que respetar. No vamos a presionar, ni criticar”, añadió.

DISCULPAS AL CONGRESO

Durante su pronunciamiento, el jefe del Gabinete Ministerial, hizo mención a su última conferencia de prensa y extendió disculpas a los congresistas que se sintieron ofendidos por sus palabras.

“A todos los congresistas, mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda […] Con el propósito, precisamente, manifestado por la señora presidenta del Congreso de encontrar consensos para enrumbar nuestro país hacia el bienestar de todos los peruanos”, añadió el primer ministro.

