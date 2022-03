Torres arremete contra el TC por liberación de Fujimori: “Solo sirve para violar la Constitución y la ley”

¡Atención! En diálogo con Exitosa, el premier Aníbal Torres arremetió contra el Tribunal Constitucional luego de que este fallara a favor del hábeas corpus que busca la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Según precisó el titular de la PCM, este organismo no debería existir, porque “le cuesta mucho al país” y solo se dedica a “violar la Constitución”

“Lamentablemente, el TC se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes […] Siempre me he pronunciado porque este organismo debe desaparecer […] EL TC le cuesta mucho dinero al país y solo sirve para violar la Constitución y la ley”, indicó Torres Vásquez en entrevista con Karina Novoa.

Incluso, el primer ministro cuestionó a los magistrados que votaron a favor de la liberación del expresidente. Según precisó, con esta decisión beneficiaron “una de las personas más criminales que ha tenido el país y que no ha pagado un solo centavo por la responsabilidad civil”

Además, Torres señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional va en contra del orden jurídico del país. “Es una sentencia que viola los derechos humanos de todos lo peruanos y que demuestra que en el país tienen justicia los criminales y no las personas decentes y honestas. Para estos sujetos que hicieron esto, por más miembros del TC que sean, han violado derechos fundamentales de la persona”, indicó.

FUJIMORI DEBIÓ CUMPLIR SU SENTENCIA

En otro momento, Torres señaló que el expresidente Fujimori debió cumplir su sentencia o en todo caso, pagar “hasta el último centavo” de la indemnización.

“Hay varios presos que mueren en prisión, eso no es novedad. Los presos deben cumplir su sentencia y en el caso de Fujimori, él tuvo una cárcel dorada. Debió cumplir su sentencia o pagar la indemnización […] No me digan que no tiene dinero, dónde tiene el dinero que se llevó cuando fue presidente, cuantas veces viajó al extranjero con maletas en el avión”, aseveró.

