Premier Torres arremete contra el cardenal Barreto: “Tan miserable puede ser”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, arremetió contra el cardenal Pedro Barreto y lo tildó de “miserable”. Además, indicó que conversó anteriormente con el arzobispo de Huancayo y criticó que esté a favor “de ese grupo de poder en el Perú”.

“Ahí tenemos un cura … el cura Valverde, perdón me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, dijo el premier Torres.

Así mismo, el primer ministro cuestionó la probable realización de una sesión del Acuerdo Nacional y manifestó que esto no resolverá la crisis actual que vive el país.

“El Acuerdo Nacional no va a resolver nada […] ¿Qué ha dicho, qué ha hecho el Congreso, qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo del Acuerdo Nacional? Absolutamente nada ¿Qué ha hecho el señor Fernández, que es secretario del AN”, comentó durante una entrevista con un portal universitario.

El presidente del Consejo de Ministros comentó esto luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió en el Palacio de Gobierno con el secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández, y el cardenal Barreto; quienes informaron que el mandatario está dispuesto a citar a esta institución, que reúne a los titulares de los poderes el Estado y entidades como la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

En ese sentido, también criticó a Max Hernández, sobre quién afirmó que “siempre ha estado del lado de la ultraderecha”.

“Yo digo esto con total transparencia, sin ningún temor. Yo mañana salgo del premierato como si nada … Ahí está Max Hernández, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultra derecha?”, manifestó Torres.

La Conferencia Episcopal Peruana responde al premier

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana utilizó sus redes sociales para rechazar los insultos del premier Torres en contra del cardenal Barreto.

“La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana rechaza tajantemente los insultos vertidos por el doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, en contra de su Eminencia Cardenal Pedro Barreto SJ, Arzobispo de Huancayo.”, manifestó en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el primer ministro – al ser consultado respecto al comunicado de la Conferencia Episcopal – respondió que no tuvo la intención de ofender sino que hizo uso de una expresión común cuando alguien no recuerda el nombre de otra persona.

“Es un dicho popular, que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y dicen ‘tan miserable puede ser esta persona que no me acuerdo ni si quiera su nombre’, no ha sido con el propósito de ofender.”, manifestó ante la prensa.

