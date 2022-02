Premier Héctor Valer: “No soy un maltratador ni lo que dice la denuncia en la comisaría”

Atención. Este jueves, el primer ministro, Héctor Valer, se refirió a las denuncias que recibió sobre presuntas agresiones físicas contra su esposa e hija en años anteriores y señaló que “no es ningún maltratador”.





En conferencia de prensa, Valer se presentó ante la ciudadanía para aclarar los cuestionamientos se han venido difundiendo en los medios de comunicación y opinión pública sobre presuntos comportamientos violentos contra su propia familia.

“No soy un maltratador. No soy lo que dice la denuncia de la comisaría. Lo que sí es cierto es que acá hay una media verdad. Lo que sí es cierto es que llamé varias veces la atención a mi hija”, manifestó.





En esa línea, Valer también mencionó que la resolución del 9no Juzgado de Familia es nulo, ya que la prueba plena no pertenece al demandante: “el certificado del médico legista puede falsificarse”.

Por esta razón, Valer afirma que en la resolución por caso de violencia familiar, no fueron las supuestas agredidas las que presentaron denunciaron y no se dictaron medidas de protección.

“He demostrado con la resolución que no está la firma de mi esposa, el expediente nunca fue comunicado a las partes. Recién me enteré de esta resolución. No existe firma alguna en el expediente de mi esposa, no existe declaración alguna de mi esposa en el expediente, no existe declaración alguna mía ni de mi hija”, expresó.

“Las carátulas que me han puesto este día, liquidando mi honor y dignidad, vengo ante la prensa a defenderme. No soy un maltratador, no soy uno que pega, no soy lo que dice la denuncia”.

“Yo muestro al Perú que no es lo que dicen los grupos ocultos que quieren bajarse a un premier que quiere conducir el país junto al presidente Castillo sin buscar la vacancia”

“Invito al Colegio Nacional de Psicólogos que públicamente me haga un test psicológico. Al Consejo Nacional de Psicólogos, que me hagan un test, no tengo miedo”.

