Premier de Canadá asegura que lo más probable es que un cohete iraní derribó el avión ucraniano

Este jueves, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizó una conferencia de prensa en donde se refirió al trágico accidente aéreo en donde fallecieron 176 pasajeros, entre ellos 63 canadienses, el último miércoles, cerca de Teherán.

Según indicó el Premier, la información de inteligencia de numerosas fuentes que se ha recabado durante las últimas horas, apunta a que el Boeing 737-800 de la compañía Ukraine International Airlines (UIA) fue alcanzado accidentalmente por un misil tierra-aire iraní. La inteligencia apunta a que esta sería la causa más probable del siniestro.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue cuestionado recientemente por lo que pasó con el avión ucraniano. “Alguien del otro lado podría haber cometido un error. No fue nuestro sistema. No tuvo nada que ver con nosotros (…) Algunas personas dicen que fue algo mecánico. Yo personalmente no creo que eso siquiera sea una cuestión”.

Por su parte, las autoridades iraníes aseveran que el avión se incendió en pleno vuelo y que había sufrido un fallo técnico; también que había comenzado a dar la vuelta hacia el aeropuerto. Cabe indicar que Teherán se negó a entregar las cajas negras a la multinacional estadounidense Boeing.