Premier asegura que Castillo está fortalecido y que no va a renunciar

El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, aseguró en las últimas sesiones del Consejo de Ministros no se ha conversado sobre una posible renuncia del presidente Pedro Castillo, quien afronta seis investigaciones preliminares dispuestas por la Fiscalía de la Nación, y que por el contrario el mandatario está más fortalecido.

En ese sentido, el primer ministro aseveró que, en conversaciones con el jefe de Estado, éste le ha mostrado que mantiene su fortaleza y voluntad para seguir dirigiendo los destinos del país, a pesar de la “persecución” a su familia por las investigaciones en su contra.

“En el gabinete ministerial no se ha hablado sobre la renuncia del presidente Castillo (…) He conversado con él sobre esto, pero él está cada vez más fuerte. Ahora la persecución es a su familia, cuñada y es esposa. Castillo tiene fortaleza y no deja de trabajar. Tiene una gran energía, trabaja en Lima y en provincias”, declaró en una entrevista para TV Perú.

En otro momento, Torres rechazó las afirmaciones que acusan al gobierno de mantener un discurso en favor de cerrar el Congreso y aseguró, más bien, que es desde el Parlamento donde surgen los llamados a un “golpismo” por buscar la vacancia o la renuncia de Pedro Castillo.

“En absoluto (está en agenda el cierre del Congreso). La gente en todo el país grita ‘cierren el Congreso’ porque la gente ve cómo está actuando nuestro Congreso, y la gente grita Asamblea Constituyente, no obstante que nosotros no estamos promoviendo la Asamblea Constituyente porque el presidente es de todos los peruanos”, afirmó.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros recalcó que “el golpismo viene de otro lado” en alusión a las bancadas de oposición del Parlamento. Sostuvo que tanto los representantes del Ejecutivo como del Legislativo deben cumplir sus cinco años de gestión porque para eso han sido elegidos.

“Pero jamás hemos dado la más mínima señal de cerrar el Congreso. Tengo esa concepción democrática que el presidente ha sido elegido por cinco años y el Congreso ha sido elegido por cinco años. El golpismo viene del otro lado, mediante la vacancia presidencial, mediante la suspensión del ejercicio de la presidencia, mediante acusación constitucional”, agregó.

NO AL ADELANTO DE ELECCIONES

El premier Aníbal Torres se mostró en contra de que se promueva un adelanto de elecciones como se plantea desde el Congreso y el sector civil. “Pero ¿qué viene luego? Una cosa igual o mucho peor y que nos conduciría, en ese caso, ya a una guerra civil. Si quieren hacer eso, lo pueden hacer, pero tienen que modificar la Constitución y muchos artículos. Yo creo que no nos podemos ir a nuevas elecciones con la misma clase política”, advirtió.

