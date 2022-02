Premier Aníbal Torres: “Quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reafirmó este jueves que su gabinete ministerial se presentará el próximo martes 8 de marzo ante el Pleno del Congreso para la investidura. Sin embargo, mencionó que es poco probable que le otorguen la confianza.





En declaraciones a la prensa, señaló que de no conseguir el voto de confianza habrá una crisis ministerial, y el presidente Pedro Castillo deberá resolver de inmediato nombrando a otro gabinete como corresponde.

“Esperamos que nos den la confianza. Pero yo, conversando con las bancadas, más o menos, he sondeado que quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza, pero eso no significa mayor cosa. Habrá una crisis ministerial que el presidente tendrá que resolver inmediatamente nombrando otro gabinete. Eso es la democracia”, expresó el primer ministro a Canal N.





Asimismo, no quiso decir si habrá cambios en las carteras, aunque sí defendió la presencia del cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, de quien dijo que “está trabajando muy bien” y que para su elección “se tuvo en cuenta que en La Merced hizo una muy buena gestión”.

“El ministro de Salud no forma parte del grupito que siempre está en el Colegio Médico del Perú, en el Ministerio y en los cargos en el Ministerio. Es un médico modesto”, añadió.

