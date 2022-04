Premier Aníbal Torres instalará hoy mesa técnica de desarrollo del Vraem

Atención. Este jueves, el jefe del Gabinete Ministerial liderará la instalación de la mesa técnica para el desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) en Pangoa, en la región Junín.

Con ese fin, Torres arribó esta mañana a la localidad de Mazamari, desde donde se dirigirá a Pangoa.

Lo acompañan los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, y del Interior, Alfonso Chávarry, así como el congresista Alex Flores y el presidente de Devida, Ricardo Soberón.

La mesa técnica tiene por objetivo recoger las prioridades territoriales de las jurisdicciones que forman parte del Vraem, e impulsar el desarrollo territorial de esta zona del país.

En la cita de hoy se tiene previsto también la participación de autoridades regionales y locales, y representantes de la sociedad civil.

El premier Aníbal Torres, junto con los ministros del @MinjusDH_Peru, @MINPRODUCCION y @MininterPeru, el congresista Alex Flores y el presidente de @DEVIDAPERU, arribó a Mazamari. Luego se dirigirá a Pangoa para la instalación de la Mesa Técnica para el Desarrollo del Vraem. pic.twitter.com/O7OWDiZxSd — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 21, 2022

PREVIA

Cabe indicar que este lunes, el primer ministro volvió a arremeter contra el Parlamento, a quien llamó ‘golpista’. Además, señaló que la plata de todos los peruanos era utilizada por los legisladores para buscar ‘día y noche’ la vacancia presidencial.

“Lo que se tiene que desconocer es que desde el primer día que Pedro Castillo asumió el poder estaban con la vacancia presidencial. Noche y día. Tu dinero y el de todos los peruanos se utiliza para que estos señores se dediquen a la vacancia presidencial […] Son golpistas y hablan de democracia. ¿Democracia? ¿Con vacancia, (solicitud) de renuncia a la presidencia? ¿Acusación construccional sin pruebas? No hay que ser cobarde. Si digo que alguien es corrupto le presento las pruebas de que ha robado, aunque sea un sol del tesoro público. Si no presentan esas pruebas es porque no existen”, señaló Aníbal Torres.

