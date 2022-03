Premier Aníbal Torres evalúa iniciar acciones legales contra Karelim López

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció hoy que evalúa iniciar acciones legales contra la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien denunció que viene siendo presionada por un emisario del premier para abandonar su proceso de colaboración con la justicia, según El Comercio.

También te puede interesar: Aníbal Torres: No conozco a Karelim López, nunca me he dirigido a ella ni por terceras personas

“[¿Se viene alguna acción legal contra Karelim López?] Vamos a evaluar esa situación también de iniciar una acción legal contra esta señora y todos los que me están afectando con esta mentira”, declaró el premier a los medios de comunicación.

“¿Debo dejar que estas personas afecten mi dignidad en ese extremo y no hacer nada? ¿O sea debo permanecer pasible frente a esa situación?”, agregó.

Desde los exteriores del Palacio de Gobierno, el primer ministro consideró que la Fiscalía debe presionar a la lobista para que revele la identidad del supuesto emisario que la estaría presionando.

“Me preocupa que la Fiscalía no conozca cuál es la persona cercana a mí que haya influido sobre la señora Karelim. Si ella ha declarado eso, lo primero que ha debido hacer el fiscal es obligarla a decir cuál es esa persona”, indicó.

También te puede interesar: El mensaje del presidente Pedro Castillo no será de confrontación, afirma el ministro de Cultura

En esa línea, Torres explicó que cuando una persona se acoge al proceso de colaboración eficaz es porque admite “su delito” y confiesa ser un “delincuente”.

Bajo esa premisa, cuestionó a la prensa por propalar como una “cuestión verdadera” las declaraciones de Karelim López, quien ha sindicado al presidente Pedro Castillo de dirigir una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Quien intenta ser colaborador eficaz es porque ha reconocido su delito y dice: ‘reconozco que soy un delincuente y he cometido tales delitos’”, sentenció.

“No me imagino cómo una aspirante a colaboradora eficaz, una persona que ha reconocido o está reconociendo su delito, tiene tanto poder para que todos los medios lo pasen como si fuera una cuestión verdadera”, acotó.

En esa línea, el primer ministro afirmó que López Arredondo no estaría actuando sola, sino que estaría siendo asesorada por terceros para debilitar al Gabinete Ministerial y reforzar el pedido de vacancia presidencial.

“No creo que la señora tenga imaginación para hacer eso. Detrás de esto deben estar muchas personas […]. El objetivo es debilitar al Gabinete porque se hacen esas imputaciones contra el premier, por eso se percibe que se quiere debilitar al Gabinete con el propósito de reforzar al proceso de vacancia”, puntualizó.

Otras noticias en Exitosa: